Токеномика на Croginal Cats (CROGINAL) Открийте ключова информация за Croginal Cats (CROGINAL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Croginal Cats (CROGINAL) We are the degen cats of cronos! We are CROGINAL! We feed our family, let us show you how community does it right! Come shake up sleepy cronos with us! Discord is our official home. Come eat with the FAM🦁 Официален уебсайт: https://www.croginalcats.xyz/ Купете CROGINAL сега!

Токеномика и анализ на цената за Croginal Cats (CROGINAL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Croginal Cats (CROGINAL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 37.18K $ 37.18K $ 37.18K Общо предлагане: $ 939.45M $ 939.45M $ 939.45M Циркулиращо предлагане: $ 939.45M $ 939.45M $ 939.45M FDV (оценка при пълна реализация): $ 37.18K $ 37.18K $ 37.18K Рекорд за всички времена: $ 0.00106907 $ 0.00106907 $ 0.00106907 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Croginal Cats (CROGINAL)

Токеномика на Croginal Cats (CROGINAL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Croginal Cats (CROGINAL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CROGINAL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CROGINAL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CROGINAL, разгледайте цената в реално време на токените CROGINAL!

Прогноза за цената за CROGINAL Искате ли да знаете какъв път може да поеме CROGINAL? Нашата страница за прогноза за цената CROGINAL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CROGINAL сега!

