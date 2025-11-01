Информация за цената за Crocodile Finance (CROC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 12.32 $ 12.32 $ 12.32 24-часов нисък $ 12.99 $ 12.99 $ 12.99 24-часов висок 24-часов нисък $ 12.32$ 12.32 $ 12.32 24-часов висок $ 12.99$ 12.99 $ 12.99 Рекорд за всички времена $ 29.85$ 29.85 $ 29.85 Най-ниска цена $ 9.96$ 9.96 $ 9.96 Промяна на цената (1ч) +0.78% Промяна на цената (1д) +0.73% Промяна на цената (7д) -7.85% Промяна на цената (7д) -7.85%

Цената в реално време за Crocodile Finance (CROC) е$12.59. През последните 24 часа CROC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 12.32 до най-висока стойност $ 12.99, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CROC е $ 29.85, а най-ниската цена за всички времена е $ 9.96.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CROC има промяна от +0.78% за последния час, +0.73% за 24 часа и -7.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Crocodile Finance (CROC)

Пазарна капитализация $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Циркулиращо предлагане 173.93K 173.93K 173.93K Общо предлагане 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

Текущата пазарна капитализация на Crocodile Finance е $ 2.17M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CROC е 173.93K, като общото предлагане е 173927.1726143236. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.17M.