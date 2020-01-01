Токеномика на Croco ($CROCO) Открийте ключова информация за Croco ($CROCO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Croco ($CROCO) WELCOME TO $CROCO - THE NEW WAVE IN SOLANA'S ECOSYSTEM! DIVE INTO THE DYNAMIC WORLD OF $CROCO, WHERE INNOVATION MEETS THE UNTAMED SPIRIT OF THE CROCODILE. $CROCO ISN'T JUST A MEME; IT'S AN ADVENTURE INTO THE FUTURE OF CRYPTO! Официален уебсайт: https://www.crocosolana.com/ Купете $CROCO сега!

Токеномика и анализ на цената за Croco ($CROCO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Croco ($CROCO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.32K $ 10.32K $ 10.32K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.32K $ 10.32K $ 10.32K Рекорд за всички времена: $ 0.00093988 $ 0.00093988 $ 0.00093988 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000707 $ 0.00000707 $ 0.00000707 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Croco ($CROCO)

Токеномика на Croco ($CROCO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Croco ($CROCO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $CROCO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $CROCO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $CROCO, разгледайте цената в реално време на токените $CROCO!

Прогноза за цената за $CROCO Искате ли да знаете какъв път може да поеме $CROCO? Нашата страница за прогноза за цената $CROCO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $CROCO сега!

