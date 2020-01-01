Токеномика на Crochet World (CROCHET) Открийте ключова информация за Crochet World (CROCHET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Crochet World (CROCHET) Crochet World Token on Solana: A playful meme coin that brings crochet enthusiasts together. Celebrate, share, and enjoy crochet creativity in a fun-loving community. Join us to connect over your passion and make every stitch count in a world of crochet fun! Официален уебсайт: https://www.crochetworld.io/ Купете CROCHET сега!

Токеномика и анализ на цената за Crochet World (CROCHET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Crochet World (CROCHET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.91K $ 13.91K $ 13.91K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.91K $ 13.91K $ 13.91K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Crochet World (CROCHET)

Токеномика на Crochet World (CROCHET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Crochet World (CROCHET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CROCHET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CROCHET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CROCHET, разгледайте цената в реално време на токените CROCHET!

Прогноза за цената за CROCHET Искате ли да знаете какъв път може да поеме CROCHET? Нашата страница за прогноза за цената CROCHET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CROCHET сега!

