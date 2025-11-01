Информация за цената за Croatian Football Federation Token (VATRENI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 24-часов нисък $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 24-часов висок $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Рекорд за всички времена $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 Най-ниска цена $ 0.050045$ 0.050045 $ 0.050045 Промяна на цената (1ч) -0.06% Промяна на цената (1д) -0.63% Промяна на цената (7д) +31.84% Промяна на цената (7д) +31.84%

Цената в реално време за Croatian Football Federation Token (VATRENI) е$1.5. През последните 24 часа VATRENI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.5 до най-висока стойност $ 1.51, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VATRENI е $ 1.85, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.050045.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VATRENI има промяна от -0.06% за последния час, -0.63% за 24 часа и +31.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Пазарна капитализация $ 5.83M$ 5.83M $ 5.83M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 31.99M$ 31.99M $ 31.99M Циркулиращо предлагане 3.89M 3.89M 3.89M Общо предлагане 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

Текущата пазарна капитализация на Croatian Football Federation Token е $ 5.83M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VATRENI е 3.89M, като общото предлагане е 21359921.793765157. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 31.99M.