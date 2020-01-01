Токеномика на Croak ($CROAK)

Токеномика на Croak ($CROAK)

Открийте ключова информация за Croak ($CROAK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за Croak ($CROAK)

Croak is a memecoin created by Efrog's for fun and enjoyment of Linea's community.

Официален уебсайт:
https://croakonlinea.eth.limo

Токеномика и анализ на цената за Croak ($CROAK)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Croak ($CROAK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 2.96M
$ 2.96M
Общо предлагане:
$ 2.02B
$ 2.02B
Циркулиращо предлагане:
$ 2.02B
$ 2.02B
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 2.96M
$ 2.96M
Рекорд за всички времена:
$ 0.00200059
$ 0.00200059
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.00012706
$ 0.00012706
Текуща цена:
$ 0.0014713
$ 0.0014713

Токеномика на Croak ($CROAK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Croak ($CROAK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой $CROAK токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой $CROAK токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на $CROAK, разгледайте цената в реално време на токените $CROAK!

Прогноза за цената за $CROAK

Искате ли да знаете какъв път може да поеме $CROAK? Нашата страница за прогноза за цената $CROAK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.