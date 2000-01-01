Токеномика на Cris Hensan (SEAT) Открийте ключова информация за Cris Hensan (SEAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cris Hensan (SEAT) SEAT is a charitable token that has made verifiable donations to charities and is a meme of a popular television series from the early 2000s. Официален уебсайт: https://crishensan.com/ Купете SEAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Cris Hensan (SEAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cris Hensan (SEAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.05K $ 12.05K $ 12.05K Общо предлагане: $ 996.30M $ 996.30M $ 996.30M Циркулиращо предлагане: $ 996.30M $ 996.30M $ 996.30M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.05K $ 12.05K $ 12.05K Рекорд за всички времена: $ 0.00161349 $ 0.00161349 $ 0.00161349 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Cris Hensan (SEAT)

Токеномика на Cris Hensan (SEAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cris Hensan (SEAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SEAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SEAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SEAT, разгледайте цената в реално време на токените SEAT!

Прогноза за цената за SEAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SEAT? Нашата страница за прогноза за цената SEAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SEAT сега!

