Токеномика на Crestal Nation (NATION) Открийте ключова информация за Crestal Nation (NATION), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Crestal Nation (NATION) Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner. Официален уебсайт: https://www.crestal.network/ Бяла книга: https://docs.crestal.network/nation/litepaper Купете NATION сега!

Токеномика и анализ на цената за Crestal Nation (NATION) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Crestal Nation (NATION), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 427.13K $ 427.13K $ 427.13K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 419.46M $ 419.46M $ 419.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M Рекорд за всички времена: $ 0.00161869 $ 0.00161869 $ 0.00161869 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00101828 $ 0.00101828 $ 0.00101828 Научете повече за цената на Crestal Nation (NATION)

Токеномика на Crestal Nation (NATION): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Crestal Nation (NATION) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NATION токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NATION токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NATION, разгледайте цената в реално време на токените NATION!

