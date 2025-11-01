Информация за цената за CreatorDAO (CREATOR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00485177 $ 0.0052066 24-часов нисък $ 0.00485177 24-часов висок $ 0.0052066 Рекорд за всички времена $ 0.02225446 Най-ниска цена $ 0.00269697 Промяна на цената (1ч) +0.88% Промяна на цената (1д) -1.06% Промяна на цената (7д) -22.93%

Цената в реално време за CreatorDAO (CREATOR) е$0.00491615. През последните 24 часа CREATOR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00485177 до най-висока стойност $ 0.0052066, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CREATOR е $ 0.02225446, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00269697.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CREATOR има промяна от +0.88% за последния час, -1.06% за 24 часа и -22.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CreatorDAO (CREATOR)

Пазарна капитализация $ 1.17M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.90M Циркулиращо предлагане 238.80M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на CreatorDAO е $ 1.17M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CREATOR е 238.80M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.90M.