Информация за CRE8 (CRE8) CRE8 Finance is a next-generation Web3 platform designed to tokenize Real World Services (RWS) – bringing freelance gigs, consulting, creative work, and other service offerings onto the blockchain. In the same way that Real World Assets (RWA) tokenization brings physical assets on-chain, RWS tokenization brings what you do on-chain. CRE8’s mission is to empower service-based industries through secure, scalable tokenization, unlocking liquidity and global reach for service providers by turning their time and skills into digital assets. The core belief at CRE8 is that the future of work is decentralized and on-chain, enabling trustless transactions, instant payments, and borderless access to opportunities. Официален уебсайт: https://cre8finance.app/ Бяла книга: https://cre8-docs.gitbook.io/cre8-docs Купете CRE8 сега!

Токеномика и анализ на цената за CRE8 (CRE8) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CRE8 (CRE8), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.23K $ 10.23K $ 10.23K Общо предлагане: $ 996.00M $ 996.00M $ 996.00M Циркулиращо предлагане: $ 996.00M $ 996.00M $ 996.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.23K $ 10.23K $ 10.23K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на CRE8 (CRE8)

Токеномика на CRE8 (CRE8): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CRE8 (CRE8) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRE8 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRE8 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRE8, разгледайте цената в реално време на токените CRE8!

Прогноза за цената за CRE8 Искате ли да знаете какъв път може да поеме CRE8? Нашата страница за прогноза за цената CRE8 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CRE8 сега!

