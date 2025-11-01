Информация за цената за Crazzers AI (CRAZZERS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00012719 $ 0.00012719 $ 0.00012719 24-часов нисък $ 0.00015021 $ 0.00015021 $ 0.00015021 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00012719$ 0.00012719 $ 0.00012719 24-часов висок $ 0.00015021$ 0.00015021 $ 0.00015021 Рекорд за всички времена $ 0.0005108$ 0.0005108 $ 0.0005108 Най-ниска цена $ 0.00005884$ 0.00005884 $ 0.00005884 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) +8.17% Промяна на цената (7д) +41.75% Промяна на цената (7д) +41.75%

Цената в реално време за Crazzers AI (CRAZZERS) е$0.00013864. През последните 24 часа CRAZZERS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00012719 до най-висока стойност $ 0.00015021, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRAZZERS е $ 0.0005108, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005884.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRAZZERS има промяна от 0.00% за последния час, +8.17% за 24 часа и +41.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Crazzers AI (CRAZZERS)

Пазарна капитализация $ 54.65K$ 54.65K $ 54.65K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 138.64K$ 138.64K $ 138.64K Циркулиращо предлагане 394.20M 394.20M 394.20M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Crazzers AI е $ 54.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRAZZERS е 394.20M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 138.64K.