Токеномика на Crazy Monkey (CMONK) Открийте ключова информация за Crazy Monkey (CMONK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Crazy Monkey (CMONK) Crazy Monkey wants to become the latest meme coin revolutionizing decentralized finance. With a focus on community governance, innovative tokenomics, transparency, and security. The Crazy Monkey character is from animation “Spark”. “Spark” tells a story about the adventure of a bravery monkey in the future universe. He is a pioneer of his time and he saves future as a hero. Официален уебсайт: https://cmonk.xyz/ Купете CMONK сега!

Токеномика и анализ на цената за Crazy Monkey (CMONK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Crazy Monkey (CMONK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 73.83K $ 73.83K $ 73.83K Общо предлагане: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B Циркулиращо предлагане: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B FDV (оценка при пълна реализация): $ 73.83K $ 73.83K $ 73.83K Рекорд за всички времена: $ 0.01021601 $ 0.01021601 $ 0.01021601 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Crazy Monkey (CMONK)

Токеномика на Crazy Monkey (CMONK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Crazy Monkey (CMONK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CMONK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CMONK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CMONK, разгледайте цената в реално време на токените CMONK!

