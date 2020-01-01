Токеномика на Craze (CRAZE) Открийте ключова информация за Craze (CRAZE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Craze (CRAZE) The Future of Memecoins on Ethereum Launch Meme Coins Gaslessly. Stake Craze Token. Share the Revenue. Welcome to the first gasless Ethereum memecoin platform, built to dominate the bull run. Stake your Craze Tokens and earn a share of our billion-dollar potential. About Craze.fun Revolutionizing Memecoins on Ethereum At Craze.fun, we’re redefining what’s possible in the world of memecoins. Inspired by the groundbreaking success of Pump.fun, we’ve built the first gasless memecoin launchpad on Ethereum, solving the problem of high gas fees that have long plagued the Ethereum network. Our mission is simple Empower creators with an accessible, low-cost platform to launch their meme coins. Reward the community by sharing 50% of platform revenue with Craze Token stakers. Drive innovation in the Ethereum ecosystem with tools and utilities that grow alongside the memecoin market. With the bull run upon us, Craze.fun is more than a platform - it’s a movement. We’re combining Ethereum’s global liquidity with the explosive power of memecoins to create a billion-dollar ecosystem where everyone, from creators to investors, can thrive. Официален уебсайт: https://crazetoken.io/ Бяла книга: https://www.crazetoken.io/assets/LitePaper.pdf Купете CRAZE сега!

Токеномика и анализ на цената за Craze (CRAZE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Craze (CRAZE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.63K $ 9.63K $ 9.63K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.63K $ 9.63K $ 9.63K Рекорд за всички времена: $ 0.01051485 $ 0.01051485 $ 0.01051485 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Craze (CRAZE)

Токеномика на Craze (CRAZE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Craze (CRAZE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRAZE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRAZE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRAZE, разгледайте цената в реално време на токените CRAZE!

Прогноза за цената за CRAZE Искате ли да знаете какъв път може да поеме CRAZE? Нашата страница за прогноза за цената CRAZE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CRAZE сега!

