Информация за цената за CRAWJU (CRAWJU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00070585 24-часов висок $ 0.00084096 Рекорд за всички времена $ 0.00438897 Най-ниска цена $ 0.00047446 Промяна на цената (1ч) +0.52% Промяна на цената (1д) +13.62% Промяна на цената (7д) -38.49%

Цената в реално време за CRAWJU (CRAWJU) е$0.00081161. През последните 24 часа CRAWJU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00070585 до най-висока стойност $ 0.00084096, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRAWJU е $ 0.00438897, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00047446.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRAWJU има промяна от +0.52% за последния час, +13.62% за 24 часа и -38.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CRAWJU (CRAWJU)

Пазарна капитализация $ 806.83K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 806.83K Циркулиращо предлагане 994.11M Общо предлагане 994,109,792.0

Текущата пазарна капитализация на CRAWJU е $ 806.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRAWJU е 994.11M, като общото предлагане е 994109792.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 806.83K.