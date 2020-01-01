Токеномика на Crashout (CRASHOUT) Открийте ключова информация за Crashout (CRASHOUT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Crashout (CRASHOUT) Crashout is a financial asset that is apart of the anti cancel culture movement. Crashout intends to embrace people who publicily post things which put them at risk of being cancelled, bullied, made fun of, or mogged on the timeline. At the beginning of social media, the internet was overtaken by prank videos, america's funniest home videos, people freaking out and being silly, videos of people getting arrested for doing insane things, etc. The internet has continued to follow this trend where the most popular videos now are of streamers crashing out like Speed or Kai Cenat, zoomer brainrot videos, and just generally that acting unhinged or being politically incorrect gets the most mindshare (ex. Tate, Nick Fuentes, etc). Crashout is a bet on the growth of social media. Crashout is a bet on content creators. Crashout is a bet on zoomers. Crashout is a bet on the internet. Официален уебсайт: https://crashoutsol.xyz/ Купете CRASHOUT сега!

Токеномика и анализ на цената за Crashout (CRASHOUT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Crashout (CRASHOUT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Общо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Циркулиращо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Рекорд за всички времена: $ 0.01390293 $ 0.01390293 $ 0.01390293 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00122519 $ 0.00122519 $ 0.00122519 Научете повече за цената на Crashout (CRASHOUT)

Токеномика на Crashout (CRASHOUT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Crashout (CRASHOUT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRASHOUT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRASHOUT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRASHOUT, разгледайте цената в реално време на токените CRASHOUT!

Прогноза за цената за CRASHOUT Искате ли да знаете какъв път може да поеме CRASHOUT? Нашата страница за прогноза за цената CRASHOUT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CRASHOUT сега!

