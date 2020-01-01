Токеномика на Crash On Base (CRASH) Открийте ключова информация за Crash On Base (CRASH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Crash On Base (CRASH) Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH. Официален уебсайт: https://crashonbase.xyz/ Купете CRASH сега!

Токеномика и анализ на цената за Crash On Base (CRASH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Crash On Base (CRASH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Общо предлагане: $ 956.31M $ 956.31M $ 956.31M Циркулиращо предлагане: $ 956.31M $ 956.31M $ 956.31M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Рекорд за всички времена: $ 0.03898669 $ 0.03898669 $ 0.03898669 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00278816 $ 0.00278816 $ 0.00278816 Научете повече за цената на Crash On Base (CRASH)

Токеномика на Crash On Base (CRASH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Crash On Base (CRASH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRASH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRASH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRASH, разгледайте цената в реално време на токените CRASH!

Прогноза за цената за CRASH Искате ли да знаете какъв път може да поеме CRASH? Нашата страница за прогноза за цената CRASH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CRASH сега!

