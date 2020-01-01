Токеномика на Crappy Bird CTO (CRAPPY) Открийте ключова информация за Crappy Bird CTO (CRAPPY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Crappy Bird CTO (CRAPPY) Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner. Официален уебсайт: https://www.crappybird.wtf/ Купете CRAPPY сега!

Токеномика и анализ на цената за Crappy Bird CTO (CRAPPY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Crappy Bird CTO (CRAPPY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Общо предлагане: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Циркулиращо предлагане: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Рекорд за всички времена: $ 0.00472065 $ 0.00472065 $ 0.00472065 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00306041 $ 0.00306041 $ 0.00306041 Научете повече за цената на Crappy Bird CTO (CRAPPY)

Токеномика на Crappy Bird CTO (CRAPPY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Crappy Bird CTO (CRAPPY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRAPPY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRAPPY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRAPPY, разгледайте цената в реално време на токените CRAPPY!

