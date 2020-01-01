Токеномика на Cramer Coin ($CRAMER) Открийте ключова информация за Cramer Coin ($CRAMER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cramer Coin ($CRAMER) It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth". Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy. Официален уебсайт: https://www.cramercoin.com/ Купете $CRAMER сега!

Токеномика и анализ на цената за Cramer Coin ($CRAMER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cramer Coin ($CRAMER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 171.15K $ 171.15K $ 171.15K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 846.59M $ 846.59M $ 846.59M FDV (оценка при пълна реализация): $ 202.16K $ 202.16K $ 202.16K Рекорд за всички времена: $ 0.01241046 $ 0.01241046 $ 0.01241046 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00020216 $ 0.00020216 $ 0.00020216 Научете повече за цената на Cramer Coin ($CRAMER)

Токеномика на Cramer Coin ($CRAMER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cramer Coin ($CRAMER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $CRAMER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $CRAMER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $CRAMER, разгледайте цената в реално време на токените $CRAMER!

Прогноза за цената за $CRAMER Искате ли да знаете какъв път може да поеме $CRAMER? Нашата страница за прогноза за цената $CRAMER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

