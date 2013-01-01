Токеномика на CraftCoin (CRC) Открийте ключова информация за CraftCoin (CRC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.

Токеномика и анализ на цената за CraftCoin (CRC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CraftCoin (CRC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 33.64K $ 33.64K $ 33.64K Общо предлагане: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K Циркулиращо предлагане: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K FDV (оценка при пълна реализация): $ 33.64K $ 33.64K $ 33.64K Рекорд за всички времена: $ 2.99 $ 2.99 $ 2.99 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01564181 $ 0.01564181 $ 0.01564181 Текуща цена: $ 0.0382545 $ 0.0382545 $ 0.0382545 Научете повече за цената на CraftCoin (CRC)

Токеномика на CraftCoin (CRC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CraftCoin (CRC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CRC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CRC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CRC, разгледайте цената в реално време на токените CRC!

