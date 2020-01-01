Токеномика на Craft network (CFT) Открийте ключова информация за Craft network (CFT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Craft network (CFT) Craft is an NFT marketplace owned by the community running on the ICON Blockchain. $CFT token is the governance token of the marketplace. It allows you to reduce the platform's commissions to 0% by holding them. Many features are under development such as staking, DeFi etc. Официален уебсайт: https://craft.network/ Купете CFT сега!

Токеномика и анализ на цената за Craft network (CFT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Craft network (CFT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.95K $ 5.95K $ 5.95K Общо предлагане: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Циркулиращо предлагане: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.95K $ 5.95K $ 5.95K Рекорд за всички времена: $ 0.175078 $ 0.175078 $ 0.175078 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00002327 $ 0.00002327 $ 0.00002327 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Craft network (CFT)

Токеномика на Craft network (CFT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Craft network (CFT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CFT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CFT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CFT, разгледайте цената в реално време на токените CFT!

Прогноза за цената за CFT Искате ли да знаете какъв път може да поеме CFT? Нашата страница за прогноза за цената CFT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CFT сега!

