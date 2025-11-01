БорсаDEX+
Цената в реално време на Craft Engine днес е 0.00122024 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CRAFT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CRAFT в MEXC сега.

Craft Engine цена (CRAFT)

$0.00122024
+6.10%1D
Craft Engine (CRAFT) Ценова графика на живо
Информация за цената за Craft Engine (CRAFT) (USD)

$ 0.00114956
$ 0.00122291
Цената в реално време за Craft Engine (CRAFT) е$0.00122024. През последните 24 часа CRAFT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00114956 до най-висока стойност $ 0.00122291, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRAFT е $ 0.00321117, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRAFT има промяна от +1.07% за последния час, +6.15% за 24 часа и +1.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Craft Engine (CRAFT)

$ 90.30K
--
$ 122.02K
74.00M
100,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на Craft Engine е $ 90.30K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRAFT е 74.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 122.02K.

История на цените за Craft Engine (CRAFT) USD

През днешния ден промяната в цената на Craft Engine към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Craft Engine към USD беше $ -0.0002871108.
През последните 60 дни промяната в цената на Craft Engine към USD беше $ -0.0003343129.
През последните 90 дни промяната в цената на Craft Engine към USD беше $ +0.0002192294530901186.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+6.15%
30 дни$ -0.0002871108-23.52%
60 дни$ -0.0003343129-27.39%
90 дни$ +0.0002192294530901186+21.90%

Какво е Craft Engine (CRAFT)

Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs!

Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future!

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Craft Engine (USD)

Колко ще струва Craft Engine (CRAFT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Craft Engine (CRAFT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Craft Engine.

Проверете прогнозата за цената за Craft Engine сега!

CRAFT към местни валути

Токеномика на Craft Engine (CRAFT)

Разбирането на токеномиката на Craft Engine (CRAFT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CRAFT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Craft Engine (CRAFT)

Колко струва Craft Engine (CRAFT) днес?
Цената в реално време на CRAFT в USD е 0.00122024 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CRAFT към USD?
Текущата цена на CRAFT към USD е $ 0.00122024. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Craft Engine?
Пазарната капитализация за CRAFT е $ 90.30K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CRAFT?
Циркулиращото предлагане на CRAFT е 74.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CRAFT?
CRAFT постигна ATH цена от 0.00321117 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CRAFT?
CRAFT достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на CRAFT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CRAFT е -- USD.
Ще се повиши ли CRAFT тази година?
CRAFT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CRAFT за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Craft Engine (CRAFT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

