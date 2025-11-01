Информация за цената за Craft Engine (CRAFT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00114956 $ 0.00114956 $ 0.00114956 24-часов нисък $ 0.00122291 $ 0.00122291 $ 0.00122291 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00114956$ 0.00114956 $ 0.00114956 24-часов висок $ 0.00122291$ 0.00122291 $ 0.00122291 Рекорд за всички времена $ 0.00321117$ 0.00321117 $ 0.00321117 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.07% Промяна на цената (1д) +6.15% Промяна на цената (7д) +1.52% Промяна на цената (7д) +1.52%

Цената в реално време за Craft Engine (CRAFT) е$0.00122024. През последните 24 часа CRAFT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00114956 до най-висока стойност $ 0.00122291, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRAFT е $ 0.00321117, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRAFT има промяна от +1.07% за последния час, +6.15% за 24 часа и +1.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Craft Engine (CRAFT)

Пазарна капитализация $ 90.30K$ 90.30K $ 90.30K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 122.02K$ 122.02K $ 122.02K Циркулиращо предлагане 74.00M 74.00M 74.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Craft Engine е $ 90.30K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRAFT е 74.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 122.02K.