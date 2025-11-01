Информация за цената за Crackcoon (CHEWY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00145338$ 0.00145338 $ 0.00145338 Най-ниска цена $ 0.00000832$ 0.00000832 $ 0.00000832 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +1.69% Промяна на цената (7д) +1.69%

Цената в реално време за Crackcoon (CHEWY) е$0.00000962. През последните 24 часа CHEWY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CHEWY е $ 0.00145338, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000832.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CHEWY има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +1.69% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Crackcoon (CHEWY)

Пазарна капитализация $ 9.62K$ 9.62K $ 9.62K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.62K$ 9.62K $ 9.62K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Crackcoon е $ 9.62K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CHEWY е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.62K.