Токеномика на cr0w by Virtuals (CROW) Открийте ключова информация за cr0w by Virtuals (CROW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за cr0w by Virtuals (CROW) cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders. Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/16445 Бяла книга: https://cr0w-virtuals.gitbook.io/cr0w-virtuals-litepaper Купете CROW сега!

Токеномика и анализ на цената за cr0w by Virtuals (CROW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за cr0w by Virtuals (CROW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 52.89K $ 52.89K $ 52.89K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 967.47M $ 967.47M $ 967.47M FDV (оценка при пълна реализация): $ 54.67K $ 54.67K $ 54.67K Рекорд за всички времена: $ 0.02626172 $ 0.02626172 $ 0.02626172 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на cr0w by Virtuals (CROW)

Токеномика на cr0w by Virtuals (CROW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на cr0w by Virtuals (CROW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CROW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CROW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CROW, разгледайте цената в реално време на токените CROW!

Прогноза за цената за CROW Искате ли да знаете какъв път може да поеме CROW? Нашата страница за прогноза за цената CROW съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CROW сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!