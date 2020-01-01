Токеномика на CPA by Virtuals (CPA) Открийте ключова информация за CPA by Virtuals (CPA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CPA by Virtuals (CPA) $CPA is the world's first AI-powered on-chain tax agent, designed to simplify the complex world of blockchain taxes. Powered by cutting-edge AI and real-time blockchain data, $CPA automatically calculates your tax liabilities, tracks your crypto income, and generates detailed reports, so you can stay compliant with ease. Simplify Your Crypto Taxes CPA leverages advanced AI models and encryption technology to revolutionize how crypto taxes are handled. Официален уебсайт: https://www.agentcpa.ai/ Купете CPA сега!

Токеномика и анализ на цената за CPA by Virtuals (CPA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CPA by Virtuals (CPA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 102.53K $ 102.53K $ 102.53K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 763.72M $ 763.72M $ 763.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 134.26K $ 134.26K $ 134.26K Рекорд за всички времена: $ 0.00766071 $ 0.00766071 $ 0.00766071 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00013425 $ 0.00013425 $ 0.00013425 Научете повече за цената на CPA by Virtuals (CPA)

Токеномика на CPA by Virtuals (CPA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CPA by Virtuals (CPA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CPA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CPA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CPA, разгледайте цената в реално време на токените CPA!

Прогноза за цената за CPA Искате ли да знаете какъв път може да поеме CPA? Нашата страница за прогноза за цената CPA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CPA сега!

