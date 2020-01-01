Токеномика на Cow Patty Bingo (MOO) Открийте ключова информация за Cow Patty Bingo (MOO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cow Patty Bingo (MOO) Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community. Официален уебсайт: https://moopattybingo.com/ Купете MOO сега!

Токеномика и анализ на цената за Cow Patty Bingo (MOO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cow Patty Bingo (MOO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.21K $ 6.21K $ 6.21K Общо предлагане: $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M Циркулиращо предлагане: $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.21K $ 6.21K $ 6.21K Рекорд за всички времена: $ 0.00214171 $ 0.00214171 $ 0.00214171 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Cow Patty Bingo (MOO)

Токеномика на Cow Patty Bingo (MOO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cow Patty Bingo (MOO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOO, разгледайте цената в реално време на токените MOO!

Прогноза за цената за MOO Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOO? Нашата страница за прогноза за цената MOO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOO сега!

