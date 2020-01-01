Токеномика на COTI AI Agents (COAI) Открийте ключова информация за COTI AI Agents (COAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за COTI AI Agents (COAI) COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards. Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities Официален уебсайт: https://cotiagents.ai/ Бяла книга: https://cotiagents.gitbook.io Купете COAI сега!

Токеномика и анализ на цената за COTI AI Agents (COAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за COTI AI Agents (COAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 266.71K $ 266.71K $ 266.71K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 622.00M $ 622.00M $ 622.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 428.80K $ 428.80K $ 428.80K Рекорд за всички времена: $ 0.01080825 $ 0.01080825 $ 0.01080825 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0004288 $ 0.0004288 $ 0.0004288 Научете повече за цената на COTI AI Agents (COAI)

Токеномика на COTI AI Agents (COAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на COTI AI Agents (COAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COAI, разгледайте цената в реално време на токените COAI!

Прогноза за цената за COAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме COAI? Нашата страница за прогноза за цената COAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените COAI сега!

