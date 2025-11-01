Информация за цената за Cosmo (COSMO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003896 $ 0.00003896 $ 0.00003896 24-часов нисък $ 0.00004438 $ 0.00004438 $ 0.00004438 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003896$ 0.00003896 $ 0.00003896 24-часов висок $ 0.00004438$ 0.00004438 $ 0.00004438 Рекорд за всички времена $ 0.00089054$ 0.00089054 $ 0.00089054 Най-ниска цена $ 0.00003794$ 0.00003794 $ 0.00003794 Промяна на цената (1ч) +1.71% Промяна на цената (1д) +11.40% Промяна на цената (7д) -23.93% Промяна на цената (7д) -23.93%

Цената в реално време за Cosmo (COSMO) е$0.0000434. През последните 24 часа COSMO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003896 до най-висока стойност $ 0.00004438, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COSMO е $ 0.00089054, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003794.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COSMO има промяна от +1.71% за последния час, +11.40% за 24 часа и -23.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cosmo (COSMO)

Пазарна капитализация $ 39.28K$ 39.28K $ 39.28K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 39.28K$ 39.28K $ 39.28K Циркулиращо предлагане 905.20M 905.20M 905.20M Общо предлагане 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863

Текущата пазарна капитализация на Cosmo е $ 39.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на COSMO е 905.20M, като общото предлагане е 905204147.8626863. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 39.28K.