Информация за Cosanta (COSA) What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too Официален уебсайт: https://cosanta.net/ Бяла книга: https://cosanta.net/en#about Купете COSA сега!

Токеномика и анализ на цената за Cosanta (COSA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cosanta (COSA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Общо предлагане: $ 342.77K $ 342.77K $ 342.77K Циркулиращо предлагане: $ 342.77K $ 342.77K $ 342.77K FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Рекорд за всички времена: $ 11.71 $ 11.71 $ 11.71 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.19178 $ 0.19178 $ 0.19178 Текуща цена: $ 2.95 $ 2.95 $ 2.95 Научете повече за цената на Cosanta (COSA)

Токеномика на Cosanta (COSA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cosanta (COSA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COSA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COSA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COSA, разгледайте цената в реално време на токените COSA!

