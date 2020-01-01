Токеномика на Corporate Audit AI (AUDIT) Открийте ключова информация за Corporate Audit AI (AUDIT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Corporate Audit AI (AUDIT) analysts at hedge funds and asset managers earn six figures a year meticulously reviewing sec filings and earnings calls to inform investment decisions. we’re flipping that model with our multi-agent ai system, analyzing audio and text data to gauge sentiment, detect discrepancies, and benchmark companies. after each audit, our ai agents tweet insights, offering real-time updates. our ultimate goal? building an ai-powered etf that transforms investment intelligence and empowers smarter, data-driven portfolios. Официален уебсайт: https://corporateauditai.com/ Купете AUDIT сега!

Токеномика и анализ на цената за Corporate Audit AI (AUDIT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Corporate Audit AI (AUDIT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.35K $ 32.35K $ 32.35K Общо предлагане: $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M Циркулиращо предлагане: $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 32.35K $ 32.35K $ 32.35K Рекорд за всички времена: $ 0.03545965 $ 0.03545965 $ 0.03545965 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Corporate Audit AI (AUDIT)

Токеномика на Corporate Audit AI (AUDIT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Corporate Audit AI (AUDIT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AUDIT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AUDIT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AUDIT, разгледайте цената в реално време на токените AUDIT!

Прогноза за цената за AUDIT Искате ли да знаете какъв път може да поеме AUDIT? Нашата страница за прогноза за цената AUDIT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AUDIT сега!

