Токеномика на CorgiAI (CORGIAI) Открийте ключова информация за CorgiAI (CORGIAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CorgiAI (CORGIAI) What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What’s next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI. Официален уебсайт: https://corgiai.xyz/ Бяла книга: https://corgiai.xyz/CorgiAI_Whitepaper.pdf Купете CORGIAI сега!

Токеномика и анализ на цената за CorgiAI (CORGIAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CorgiAI (CORGIAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 44.76M $ 44.76M $ 44.76M Общо предлагане: $ 372.50B $ 372.50B $ 372.50B Циркулиращо предлагане: $ 343.53B $ 343.53B $ 343.53B FDV (оценка при пълна реализация): $ 48.54M $ 48.54M $ 48.54M Рекорд за всички времена: $ 0.0042301 $ 0.0042301 $ 0.0042301 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00013026 $ 0.00013026 $ 0.00013026 Научете повече за цената на CorgiAI (CORGIAI)

Токеномика на CorgiAI (CORGIAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CorgiAI (CORGIAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CORGIAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CORGIAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CORGIAI, разгледайте цената в реално време на токените CORGIAI!

Прогноза за цената за CORGIAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме CORGIAI? Нашата страница за прогноза за цената CORGIAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CORGIAI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!