Токеномика на Corgi Inu (CORGI) Открийте ключова информация за Corgi Inu (CORGI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Corgi Inu (CORGI) Corgi is more than just a cute, fluffy pup—it’s the heart and soul of our project. Representing loyalty, agility, and a playful spirit, Corgi is the face of a new era in crypto that’s accessible, fun, and community-driven. Just like the real-life corgi, our Corgi is here to lead the pack with enthusiasm and charm, guiding our community toward innovation and success. Whether you’re here for the tech or just love the vibe, Corgi is your loyal companion on this exciting crypto journey! Официален уебсайт: https://corgibnb.com Купете CORGI сега!

Токеномика и анализ на цената за Corgi Inu (CORGI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Corgi Inu (CORGI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.81K $ 11.81K $ 11.81K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.89K $ 13.89K $ 13.89K Рекорд за всички времена: $ 0.00916099 $ 0.00916099 $ 0.00916099 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001153 $ 0.00001153 $ 0.00001153 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Corgi Inu (CORGI)

Токеномика на Corgi Inu (CORGI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Corgi Inu (CORGI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CORGI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CORGI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CORGI, разгледайте цената в реално време на токените CORGI!

Прогноза за цената за CORGI Искате ли да знаете какъв път може да поеме CORGI? Нашата страница за прогноза за цената CORGI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CORGI сега!

