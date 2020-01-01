Токеномика на CoreStarter (CSTR) Открийте ключова информация за CoreStarter (CSTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CoreStarter (CSTR) CoreStarter is a cross-chain fundraising platform built on Solana with an NFT marketplace and high yield staking. Vision of CoreStarter is to support small investors and create true decentralization. CoreStarter intends to redefine the crowdfunding infrastructure by giving power to small investors. The narrative has always been empowering high yield investors and rewarding them hugely. This is common amongst a significant number of launchpads in the blockchain industry. It is not right, and these small investors are always at the disadvantage.CoreStarter has changed this by creating a model that rewards smaller investors a higher APY. This model is called the reverse algorithm. No more will investors with large holdings be given the highest APY. Long-term stakers alongside low token holders are rewarded for their loyalty. Low token holders have higher rewards to create a level playing ground for all investors. Официален уебсайт: https://corestarter.com/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1GX2wn3waDvH6KKoFMBiqn39lfyYW7MrP/view Купете CSTR сега!

Токеномика и анализ на цената за CoreStarter (CSTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CoreStarter (CSTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.68K $ 2.68K $ 2.68K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 45.40M $ 45.40M $ 45.40M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.90K $ 5.90K $ 5.90K Рекорд за всички времена: $ 0.761481 $ 0.761481 $ 0.761481 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00004541 $ 0.00004541 $ 0.00004541 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на CoreStarter (CSTR)

Токеномика на CoreStarter (CSTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CoreStarter (CSTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CSTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CSTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CSTR, разгледайте цената в реално време на токените CSTR!

