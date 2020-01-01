Токеномика на Core Blockchain (XCB) Открийте ключова информация за Core Blockchain (XCB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain's innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems. Официален уебсайт: https://coreblockchain.net/

Токеномика и анализ на цената за Core Blockchain (XCB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Core Blockchain (XCB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Общо предлагане: $ 373.56M $ 373.56M $ 373.56M Циркулиращо предлагане: $ 74.57M $ 74.57M $ 74.57M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.05M $ 12.05M $ 12.05M Рекорд за всички времена: $ 0.146314 $ 0.146314 $ 0.146314 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02684857 $ 0.02684857 $ 0.02684857 Текуща цена: $ 0.03224662 $ 0.03224662 $ 0.03224662 Научете повече за цената на Core Blockchain (XCB)

Токеномика на Core Blockchain (XCB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Core Blockchain (XCB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XCB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XCB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XCB, разгледайте цената в реално време на токените XCB!

Прогноза за цената за XCB Искате ли да знаете какъв път може да поеме XCB? Нашата страница за прогноза за цената XCB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XCB сега!

