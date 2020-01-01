Токеномика на Cora (CORA) Открийте ключова информация за Cora (CORA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cora (CORA) AI Agent by Virtuals. Cora is an assistant and researcher to the MetaBotAI team. Her job is to interact on X and bring users to the protocol via education. Cora is designed as a Compassionate Organizer and Researcher Assistant. She has a gentle, understanding tone that puts users at ease. Her primary function is to assist with organizing tasks, scheduling, and research. Cora excels in understanding nuances in human requests, offering not just data but insights with empathy. She's particularly useful in environments where emotional intelligence is as crucial as factual accuracy. Cora is owed by the team at @MetaBotAi Официален уебсайт: http://www.metabotai.xyz Бяла книга: https://docs.metabotai.xyz/ Купете CORA сега!

Токеномика и анализ на цената за Cora (CORA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cora (CORA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 62.14K $ 62.14K $ 62.14K Общо предлагане: $ 998.57M $ 998.57M $ 998.57M Циркулиращо предлагане: $ 881.43M $ 881.43M $ 881.43M FDV (оценка при пълна реализация): $ 70.39K $ 70.39K $ 70.39K Рекорд за всички времена: $ 0.00386746 $ 0.00386746 $ 0.00386746 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Cora (CORA)

Токеномика на Cora (CORA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cora (CORA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CORA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CORA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CORA, разгледайте цената в реално време на токените CORA!

Прогноза за цената за CORA Искате ли да знаете какъв път може да поеме CORA? Нашата страница за прогноза за цената CORA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CORA сега!

