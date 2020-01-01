Токеномика на COQ AI (COQAI) Открийте ключова информация за COQ AI (COQAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за COQ AI (COQAI) COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger. Официален уебсайт: https://ai.coq.xyz/ Купете COQAI сега!

Токеномика и анализ на цената за COQ AI (COQAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за COQ AI (COQAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 384.74K $ 384.74K $ 384.74K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 549.63K $ 549.63K $ 549.63K Рекорд за всички времена: $ 0.01613858 $ 0.01613858 $ 0.01613858 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00054958 $ 0.00054958 $ 0.00054958 Научете повече за цената на COQ AI (COQAI)

Токеномика на COQ AI (COQAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на COQ AI (COQAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COQAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COQAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COQAI, разгледайте цената в реално време на токените COQAI!

Прогноза за цената за COQAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме COQAI? Нашата страница за прогноза за цената COQAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените COQAI сега!

