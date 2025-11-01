БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Copper Inu днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за COPPER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на COPPER в MEXC сега.Цената в реално време на Copper Inu днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за COPPER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на COPPER в MEXC сега.

Повече за COPPER

COPPERценова информация

Какво представлява COPPER

Официален уебсайт на COPPER

Токеномика на COPPER

COPPER ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Copper Inu Лого

Copper Inu цена (COPPER)

Не се намира в списъка

1 COPPER към USD - цена в реално време:

--
----
+1.60%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Copper Inu (COPPER) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:05:57 (UTC+8)

Информация за цената за Copper Inu (COPPER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.69%

-3.54%

-3.54%

Цената в реално време за Copper Inu (COPPER) е--. През последните 24 часа COPPER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на COPPER е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, COPPER има промяна от -- за последния час, +1.69% за 24 часа и -3.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Copper Inu (COPPER)

$ 6.89K
$ 6.89K$ 6.89K

--
----

$ 6.89K
$ 6.89K$ 6.89K

999.88M
999.88M 999.88M

999,881,403.815326
999,881,403.815326 999,881,403.815326

Текущата пазарна капитализация на Copper Inu е $ 6.89K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на COPPER е 999.88M, като общото предлагане е 999881403.815326. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.89K.

История на цените за Copper Inu (COPPER) USD

През днешния ден промяната в цената на Copper Inu към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Copper Inu към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Copper Inu към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Copper Inu към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.69%
30 дни$ 0-9.86%
60 дни$ 0-27.15%
90 дни$ 0--

Какво е Copper Inu (COPPER)

Bonk refers to a series of comic-style memes in which meme characters such as Doge and Cheems get hit on the head with bats, hammers and other heavy objects, accompanied by the “Bonk” sound effect and clipart. The original image that spawned the meme depicts a Shiba Inu, named Copper. Bonk brings this humor on-chain, transforming the classic meme into a tokenized digital movement powered by community and culture.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Copper Inu (COPPER) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Copper Inu (USD)

Колко ще струва Copper Inu (COPPER) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Copper Inu (COPPER) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Copper Inu.

Проверете прогнозата за цената за Copper Inu сега!

COPPER към местни валути

Токеномика на Copper Inu (COPPER)

Разбирането на токеномиката на Copper Inu (COPPER) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените COPPER сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Copper Inu (COPPER)

Колко струва Copper Inu (COPPER) днес?
Цената в реално време на COPPER в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на COPPER към USD?
Текущата цена на COPPER към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Copper Inu?
Пазарната капитализация за COPPER е $ 6.89K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на COPPER?
Циркулиращото предлагане на COPPER е 999.88M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на COPPER?
COPPER постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на COPPER?
COPPER достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на COPPER?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за COPPER е -- USD.
Ще се повиши ли COPPER тази година?
COPPER може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за COPPER за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:05:57 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Copper Inu (COPPER)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,545.95
$109,545.95$109,545.95

-0.61%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,862.58
$3,862.58$3,862.58

+0.04%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02850
$0.02850$0.02850

-11.43%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.59
$187.59$187.59

-0.30%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,862.58
$3,862.58$3,862.58

+0.04%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,545.95
$109,545.95$109,545.95

-0.61%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.59
$187.59$187.59

-0.30%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5171
$2.5171$2.5171

-0.27%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.34
$1,088.34$1,088.34

+0.36%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000713
$0.0000713$0.0000713

+42.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09665
$0.09665$0.09665

+866.50%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000500
$0.000500$0.000500

+150.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000124
$0.00000124$0.00000124

+93.75%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.8043
$0.8043$0.8043

+56.26%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%