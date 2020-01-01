Токеномика на Cope (COPE) Открийте ключова информация за Cope (COPE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cope (COPE) COPE is a project that has two phases. Phase 1 of COPE involves seeking to ascertain and evaluate trader weaknesses and failings retrospectively based on trader calls made about crypto markets and provide reporting on this for self analysis. Top Call Makers are evaluated based on their call accuracy which along with other parameters results in a COPE score given to them. The top 100 Call Makers are embraced within a COPE index ranking them by their COPE score. Once a consistent list of the top 100 has been generated with the monthly 'reformation' kicking out, introducing new Top Call Makers into the index it provides a narrative for a new type of investment product based on top trader calls as measured using a reliable and accurate mechanism, which leads to phase 2. Официален уебсайт: https://www.unlimitedcope.com/ Купете COPE сега!

Токеномика и анализ на цената за Cope (COPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cope (COPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 65.13K $ 65.13K $ 65.13K Общо предлагане: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Циркулиращо предлагане: $ 19.36M $ 19.36M $ 19.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 168.21K $ 168.21K $ 168.21K Рекорд за всички времена: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00304217 $ 0.00304217 $ 0.00304217 Текуща цена: $ 0.00336423 $ 0.00336423 $ 0.00336423 Научете повече за цената на Cope (COPE)

Токеномика на Cope (COPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cope (COPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COPE, разгледайте цената в реално време на токените COPE!

Прогноза за цената за COPE Искате ли да знаете какъв път може да поеме COPE? Нашата страница за прогноза за цената COPE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

