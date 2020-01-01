Токеномика на Conwai (CONWAI) Открийте ключова информация за Conwai (CONWAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Conwai (CONWAI) One chain covering the full Artificial Intelligence lifecycle, from data collection, labeling, and preprocessing to model training, evaluation, fine-tuning, inference, RAG, and RLHF. The Conwai Mainnet is set to become the premier choice for generative AI builders and creators, offering an unparalleled platform that emphasizes speed, affordability, and user freedom. Designed with cutting-edge technology, Conwai Mainnet provides the ideal environment for innovators to bring their AI-driven visions to life. Официален уебсайт: https://conwai.net Бяла книга: https://conwai.net/docs Купете CONWAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Conwai (CONWAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Conwai (CONWAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.88M $ 4.88M $ 4.88M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.80B $ 2.80B $ 2.80B FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.41M $ 17.41M $ 17.41M Рекорд за всички времена: $ 0.00497817 $ 0.00497817 $ 0.00497817 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00141535 $ 0.00141535 $ 0.00141535 Текуща цена: $ 0.00174125 $ 0.00174125 $ 0.00174125 Научете повече за цената на Conwai (CONWAI)

Токеномика на Conwai (CONWAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Conwai (CONWAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CONWAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CONWAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CONWAI, разгледайте цената в реално време на токените CONWAI!

Прогноза за цената за CONWAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме CONWAI? Нашата страница за прогноза за цената CONWAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CONWAI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!