Информация за Convo (CONVO) Convo is an advanced conversational AI agent designed to moderate online spaces and facilitate engaging discussions. It can actively manage conversations by filtering inappropriate content, answering user queries in real-time, and guiding discussions based on predefined topics. Convo enhances user experience by ensuring a respectful and productive environment, making it ideal for community forums, chat rooms, and social media platforms. By leveraging natural language processing, Convo can understand and respond to user inputs, maintain conversation flow, and provide valuable insights, ultimately improving community interaction and engagement. Официален уебсайт: https://convo.wtf/

Токеномика и анализ на цената за Convo (CONVO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Convo (CONVO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.24K $ 23.24K $ 23.24K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.24K $ 23.24K $ 23.24K Рекорд за всички времена: $ 0.00480375 $ 0.00480375 $ 0.00480375 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Convo (CONVO)

Токеномика на Convo (CONVO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Convo (CONVO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CONVO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CONVO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CONVO, разгледайте цената в реално време на токените CONVO!

Прогноза за цената за CONVO Искате ли да знаете какъв път може да поеме CONVO? Нашата страница за прогноза за цената CONVO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

