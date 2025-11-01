Информация за цената за Convergence (CONV) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.251715$ 0.251715 $ 0.251715 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.16% Промяна на цената (7д) -2.78% Промяна на цената (7д) -2.78%

Цената в реално време за Convergence (CONV) е--. През последните 24 часа CONV се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CONV е $ 0.251715, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CONV има промяна от -- за последния час, +0.16% за 24 часа и -2.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Convergence (CONV)

Пазарна капитализация $ 14.31K$ 14.31K $ 14.31K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 36.41K$ 36.41K $ 36.41K Циркулиращо предлагане 3.93B 3.93B 3.93B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Convergence е $ 14.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CONV е 3.93B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.41K.