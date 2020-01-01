Токеномика на Contango (TANGO) Открийте ключова информация за Contango (TANGO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Contango (TANGO) What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango. Официален уебсайт: https://contango.xyz/ Купете TANGO сега!

Токеномика и анализ на цената за Contango (TANGO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Contango (TANGO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.46M $ 5.46M $ 5.46M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 237.28M $ 237.28M $ 237.28M FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.99M $ 22.99M $ 22.99M Рекорд за всички времена: $ 0.118219 $ 0.118219 $ 0.118219 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01243402 $ 0.01243402 $ 0.01243402 Текуща цена: $ 0.02299122 $ 0.02299122 $ 0.02299122 Научете повече за цената на Contango (TANGO)

Токеномика на Contango (TANGO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Contango (TANGO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TANGO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TANGO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TANGO, разгледайте цената в реално време на токените TANGO!

Прогноза за цената за TANGO Искате ли да знаете какъв път може да поеме TANGO? Нашата страница за прогноза за цената TANGO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TANGO сега!

