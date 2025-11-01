Информация за цената за Conspiracy Guy (CGUY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00002119 $ 0.00002119 $ 0.00002119 24-часов нисък $ 0.00002186 $ 0.00002186 $ 0.00002186 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00002119$ 0.00002119 $ 0.00002119 24-часов висок $ 0.00002186$ 0.00002186 $ 0.00002186 Рекорд за всички времена $ 0.00017146$ 0.00017146 $ 0.00017146 Най-ниска цена $ 0.00001804$ 0.00001804 $ 0.00001804 Промяна на цената (1ч) -0.63% Промяна на цената (1д) +0.44% Промяна на цената (7д) +3.46% Промяна на цената (7д) +3.46%

Цената в реално време за Conspiracy Guy (CGUY) е$0.00002146. През последните 24 часа CGUY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002119 до най-висока стойност $ 0.00002186, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CGUY е $ 0.00017146, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001804.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CGUY има промяна от -0.63% за последния час, +0.44% за 24 часа и +3.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Conspiracy Guy (CGUY)

Пазарна капитализация $ 21.46K$ 21.46K $ 21.46K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 21.46K$ 21.46K $ 21.46K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Conspiracy Guy е $ 21.46K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CGUY е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 21.46K.