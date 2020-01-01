Токеномика на Conscious Token (CONSCIOUS) Открийте ключова информация за Conscious Token (CONSCIOUS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Conscious Token (CONSCIOUS) In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring. Официален уебсайт: https://consciousness.care Купете CONSCIOUS сега!

Токеномика и анализ на цената за Conscious Token (CONSCIOUS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Conscious Token (CONSCIOUS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 203.21M $ 203.21M $ 203.21M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 203.21M $ 203.21M $ 203.21M Рекорд за всички времена: $ 0.2223 $ 0.2223 $ 0.2223 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.055157 $ 0.055157 $ 0.055157 Текуща цена: $ 0.202672 $ 0.202672 $ 0.202672 Научете повече за цената на Conscious Token (CONSCIOUS)

Токеномика на Conscious Token (CONSCIOUS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Conscious Token (CONSCIOUS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CONSCIOUS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CONSCIOUS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CONSCIOUS, разгледайте цената в реално време на токените CONSCIOUS!

Прогноза за цената за CONSCIOUS Искате ли да знаете какъв път може да поеме CONSCIOUS? Нашата страница за прогноза за цената CONSCIOUS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CONSCIOUS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!