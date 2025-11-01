Информация за цената за Concilium (CONCILIUM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3.0 $ 3.0 $ 3.0 24-часов нисък $ 3.24 $ 3.24 $ 3.24 24-часов висок 24-часов нисък $ 3.0$ 3.0 $ 3.0 24-часов висок $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Рекорд за всички времена $ 5.57$ 5.57 $ 5.57 Най-ниска цена $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Промяна на цената (1ч) -0.51% Промяна на цената (1д) -2.59% Промяна на цената (7д) -17.84% Промяна на цената (7д) -17.84%

Цената в реално време за Concilium (CONCILIUM) е$3.02. През последните 24 часа CONCILIUM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3.0 до най-висока стойност $ 3.24, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CONCILIUM е $ 5.57, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.16.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CONCILIUM има промяна от -0.51% за последния час, -2.59% за 24 часа и -17.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Concilium (CONCILIUM)

Пазарна капитализация $ 14.67M$ 14.67M $ 14.67M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.04M$ 15.04M $ 15.04M Циркулиращо предлагане 4.88M 4.88M 4.88M Общо предлагане 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

Текущата пазарна капитализация на Concilium е $ 14.67M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CONCILIUM е 4.88M, като общото предлагане е 4999999.999999373. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.04M.