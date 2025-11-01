БорсаDEX+
Цената в реално време на Concentric Industries днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за CONCENTRIC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на CONCENTRIC в MEXC сега.

Повече за CONCENTRIC

CONCENTRICценова информация

Какво представлява CONCENTRIC

Официален уебсайт на CONCENTRIC

Токеномика на CONCENTRIC

CONCENTRIC ценова прогноза

Concentric Industries Лого

Concentric Industries цена (CONCENTRIC)

Не се намира в списъка

1 CONCENTRIC към USD - цена в реално време:

$0.00064331
$0.00064331$0.00064331
+6.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Concentric Industries (CONCENTRIC) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:28:37 (UTC+8)

Информация за цената за Concentric Industries (CONCENTRIC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00442362
$ 0.00442362$ 0.00442362

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+6.74%

-7.17%

-7.17%

Цената в реално време за Concentric Industries (CONCENTRIC) е--. През последните 24 часа CONCENTRIC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CONCENTRIC е $ 0.00442362, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CONCENTRIC има промяна от +0.07% за последния час, +6.74% за 24 часа и -7.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Concentric Industries (CONCENTRIC)

$ 560.79K
$ 560.79K$ 560.79K

--
----

$ 643.21K
$ 643.21K$ 643.21K

871.82M
871.82M 871.82M

999,946,936.5288035
999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

Текущата пазарна капитализация на Concentric Industries е $ 560.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CONCENTRIC е 871.82M, като общото предлагане е 999946936.5288035. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 643.21K.

История на цените за Concentric Industries (CONCENTRIC) USD

През днешния ден промяната в цената на Concentric Industries към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Concentric Industries към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Concentric Industries към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Concentric Industries към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+6.74%
30 дни$ 0-3.01%
60 дни$ 0-10.13%
90 дни$ 0--

Какво е Concentric Industries (CONCENTRIC)

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Concentric Industries (CONCENTRIC) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Concentric Industries (USD)

Колко ще струва Concentric Industries (CONCENTRIC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Concentric Industries (CONCENTRIC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Concentric Industries.

Проверете прогнозата за цената за Concentric Industries сега!

CONCENTRIC към местни валути

Токеномика на Concentric Industries (CONCENTRIC)

Разбирането на токеномиката на Concentric Industries (CONCENTRIC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените CONCENTRIC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Concentric Industries (CONCENTRIC)

Колко струва Concentric Industries (CONCENTRIC) днес?
Цената в реално време на CONCENTRIC в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на CONCENTRIC към USD?
Текущата цена на CONCENTRIC към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Concentric Industries?
Пазарната капитализация за CONCENTRIC е $ 560.79K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на CONCENTRIC?
Циркулиращото предлагане на CONCENTRIC е 871.82M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на CONCENTRIC?
CONCENTRIC постигна ATH цена от 0.00442362 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на CONCENTRIC?
CONCENTRIC достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на CONCENTRIC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за CONCENTRIC е -- USD.
Ще се повиши ли CONCENTRIC тази година?
CONCENTRIC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за CONCENTRIC за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:28:37 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Concentric Industries (CONCENTRIC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

