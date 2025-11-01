Информация за цената за Concentric Industries (CONCENTRIC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00442362$ 0.00442362 $ 0.00442362 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.07% Промяна на цената (1д) +6.74% Промяна на цената (7д) -7.17% Промяна на цената (7д) -7.17%

Цената в реално време за Concentric Industries (CONCENTRIC) е--. През последните 24 часа CONCENTRIC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CONCENTRIC е $ 0.00442362, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CONCENTRIC има промяна от +0.07% за последния час, +6.74% за 24 часа и -7.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Concentric Industries (CONCENTRIC)

Пазарна капитализация $ 560.79K$ 560.79K $ 560.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 643.21K$ 643.21K $ 643.21K Циркулиращо предлагане 871.82M 871.82M 871.82M Общо предлагане 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

Текущата пазарна капитализация на Concentric Industries е $ 560.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CONCENTRIC е 871.82M, като общото предлагане е 999946936.5288035. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 643.21K.