Информация за Concentrator (CTR) CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue. Официален уебсайт: https://concentrator.aladdin.club/ Купете CTR сега!

Токеномика и анализ на цената за Concentrator (CTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Concentrator (CTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 539.79K $ 539.79K $ 539.79K Общо предлагане: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Циркулиращо предлагане: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Рекорд за всички времена: $ 3.63 $ 3.63 $ 3.63 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.105805 $ 0.105805 $ 0.105805 Текуща цена: $ 0.491925 $ 0.491925 $ 0.491925 Научете повече за цената на Concentrator (CTR)

Токеномика на Concentrator (CTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Concentrator (CTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CTR, разгледайте цената в реално време на токените CTR!

Прогноза за цената за CTR Искате ли да знаете какъв път може да поеме CTR? Нашата страница за прогноза за цената CTR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CTR сега!

