Токеномика на Compounding OpenDollar (CUSDO) Открийте ключова информация за Compounding OpenDollar (CUSDO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Compounding OpenDollar (CUSDO) The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements. Официален уебсайт: https://openeden.com Купете CUSDO сега!

Токеномика и анализ на цената за Compounding OpenDollar (CUSDO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Compounding OpenDollar (CUSDO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 270.73M $ 270.73M $ 270.73M Общо предлагане: $ 264.93M $ 264.93M $ 264.93M Циркулиращо предлагане: $ 264.93M $ 264.93M $ 264.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 270.73M $ 270.73M $ 270.73M Рекорд за всички времена: $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.89555 $ 0.89555 $ 0.89555 Текуща цена: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Научете повече за цената на Compounding OpenDollar (CUSDO)

Токеномика на Compounding OpenDollar (CUSDO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Compounding OpenDollar (CUSDO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CUSDO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CUSDO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CUSDO, разгледайте цената в реално време на токените CUSDO!

Прогноза за цената за CUSDO Искате ли да знаете какъв път може да поеме CUSDO? Нашата страница за прогноза за цената CUSDO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CUSDO сега!

