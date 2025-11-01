Информация за цената за Compound USDC (CUSDC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.02524089 $ 0.02524089 $ 0.02524089 24-часов нисък $ 0.02527749 $ 0.02527749 $ 0.02527749 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.02524089$ 0.02524089 $ 0.02524089 24-часов висок $ 0.02527749$ 0.02527749 $ 0.02527749 Рекорд за всички времена $ 0.220912$ 0.220912 $ 0.220912 Най-ниска цена $ 0.00620705$ 0.00620705 $ 0.00620705 Промяна на цената (1ч) -0.02% Промяна на цената (1д) -0.00% Промяна на цената (7д) +0.03% Промяна на цената (7д) +0.03%

Цената в реално време за Compound USDC (CUSDC) е$0.02525597. През последните 24 часа CUSDC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02524089 до най-висока стойност $ 0.02527749, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CUSDC е $ 0.220912, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00620705.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CUSDC има промяна от -0.02% за последния час, -0.00% за 24 часа и +0.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Compound USDC (CUSDC)

Пазарна капитализация $ 31.87M$ 31.87M $ 31.87M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 31.87M$ 31.87M $ 31.87M Циркулиращо предлагане 1.26B 1.26B 1.26B Общо предлагане 1,261,951,880.993028 1,261,951,880.993028 1,261,951,880.993028

Текущата пазарна капитализация на Compound USDC е $ 31.87M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CUSDC е 1.26B, като общото предлагане е 1261951880.993028. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 31.87M.