Токеномика на Community Coin (COMCOIN)
Информация за Community Coin (COMCOIN)
$COMCOIN is the first community token created on the pump.fun platform by its founders during pre-launch testing on January 17, 2024. It represents a unique piece of crypto history as the first-ever Pepe-themed token on pump.fun, backed by verifiable on-chain data.
The project embodies the vision of community-driven crypto, standing apart as a transparent and decentralized initiative with strong historical roots. Its rediscovery in January 2025 has sparked renewed interest, with the community working together to grow and highlight its significance in the ecosystem.
Токеномика и анализ на цената за Community Coin (COMCOIN)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Community Coin (COMCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Community Coin (COMCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Community Coin (COMCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой COMCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой COMCOIN токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на COMCOIN, разгледайте цената в реално време на токените COMCOIN!
