Токеномика на Community Coin (COMCOIN) Открийте ключова информация за Community Coin (COMCOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Community Coin (COMCOIN) $COMCOIN is the first community token created on the pump.fun platform by its founders during pre-launch testing on January 17, 2024. It represents a unique piece of crypto history as the first-ever Pepe-themed token on pump.fun, backed by verifiable on-chain data. The project embodies the vision of community-driven crypto, standing apart as a transparent and decentralized initiative with strong historical roots. Its rediscovery in January 2025 has sparked renewed interest, with the community working together to grow and highlight its significance in the ecosystem. Официален уебсайт: https://comcoin.fun/ Купете COMCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Community Coin (COMCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Community Coin (COMCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 60.95K $ 60.95K $ 60.95K Общо предлагане: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M Циркулиращо предлагане: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M FDV (оценка при пълна реализация): $ 60.95K $ 60.95K $ 60.95K Рекорд за всички времена: $ 0.00188631 $ 0.00188631 $ 0.00188631 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Community Coin (COMCOIN)

Токеномика на Community Coin (COMCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Community Coin (COMCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COMCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COMCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COMCOIN, разгледайте цената в реално време на токените COMCOIN!

Прогноза за цената за COMCOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме COMCOIN? Нашата страница за прогноза за цената COMCOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените COMCOIN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!