Токеномика на Common Bird (CBIRD) Открийте ключова информация за Common Bird (CBIRD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Common Bird (CBIRD) ​The Common Bird (CBIRD) project is a community-driven initiative on the XRP Ledger (XRPL) that aims to create a decentralized ecosystem emphasizing transparency and active participation. It seeks to provide utility and value to its holders through various features and services within the XRPL framework. The project focuses on fostering a strong community, encouraging collaboration, and delivering innovative solutions that leverage the efficiency and scalability of the XRPL.​ Официален уебсайт: https://commonbirdxrpl.com/ Купете CBIRD сега!

Токеномика и анализ на цената за Common Bird (CBIRD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Common Bird (CBIRD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 807.88K $ 807.88K $ 807.88K Общо предлагане: $ 99.93B $ 99.93B $ 99.93B Циркулиращо предлагане: $ 99.93B $ 99.93B $ 99.93B FDV (оценка при пълна реализация): $ 807.88K $ 807.88K $ 807.88K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Common Bird (CBIRD)

Токеномика на Common Bird (CBIRD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Common Bird (CBIRD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CBIRD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CBIRD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CBIRD, разгледайте цената в реално време на токените CBIRD!

Прогноза за цената за CBIRD Искате ли да знаете какъв път може да поеме CBIRD? Нашата страница за прогноза за цената CBIRD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CBIRD сега!

